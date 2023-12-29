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Merzifon'da otomobil bariyerlere çarptı: Sürücü yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Merzifon'da otomobil bariyerlere çarptı: Sürücü yaralı olarak kurtarıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Rüstem Dede'nin kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucunda sıkışan sürücü yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Rüstem Dede'nin sağlık durumu iyi.

29.12.2023 - 16:40,
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AMASYA'nın Merzifon ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilinde sıkışan Rüstem Dede, itfaiye ekipleri tarafından yaralı çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Merzifon- Gümüşhacıköy kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Rüstem Dede'nin kontrolünü yitirdiği 55 FT 909 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Dede, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Rüstem Dede, ilk müdahalesinin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dede'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Merzifon\'da otomobil bariyerlere çarptı: Sürücü yaralı olarak kurtarıldı
Kaynak: DHA
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