Merzifon'da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mahsen Mahallesi Taştan Sönmez Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 55 ABD 504 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 05 AER 782 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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