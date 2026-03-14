Mescid-i Aksa Protestosu ABD'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mescid-i Aksa Protestosu ABD'de

14.03.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatması ve İran'a saldırılar, ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması ve İran'a yönelik saldırılar, ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını protesto etti.

Büyükelçilik önünde toplanan grup, "Küresel çeteye karşı küresel direniş", "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek" yazılı pankartlar açarak sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Genç ANFİDAP Dönem Sözcüsü Hidayet Eren Aydınlı, İsrail'in son birkaç günde Gazze'ye yönelik saldırılarında 650 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu durumun açık bir soykırım girişimi olduğunu belirten Aydınlı, "İsrail-İran gerilimi bahane edilerek Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ibadete kapatılmıştır. Tarihte ilk defa mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurulmuş, müminler kutsal mekanlarından kopartılmıştır. İnanç hürriyetine indirilen bu darbe tüm İslam alemine karşı yapılmış açık bir savaştır." dedi.

En temel insani ve dini hakların zorbalıkla gasbedildiğini belirten Aydınlı, bölgedeki ateşkesin Gazze'de her şeyin normale döndüğü algısını yaratmak için kullanılan bir perde olduğunu söyledi.

İran'a yönelik saldırılar protesto edildi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri de ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını protesto amacıyla ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve İran bayraklarıyla toplanan grup, sloganlar atarak İran'a yönelik saldırıları protesto etti.

Platform ve TGB üyeleri açıklama ve protestoların ardından alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

Abd Büyükelçiliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa Protestosu ABD'de - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 16:44:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa Protestosu ABD'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.