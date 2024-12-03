Mescid-i Aksa'ya 20 Baskın - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'ya 20 Baskın

İsrail, kasım ayında Mescid-i Aksa'ya 20 baskın düzenlerken, 55 kez ezan engelledi.

03.12.2024 19:20
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Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasım ayında Mescid-i Aksa'ya 20 kez baskın düzenlediğini ve İsrail ordusunun El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde 55 kez ezanı engellediğini bildirdi.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkat çekildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasım ayında 20 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun da El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi'nde 55 kez ezanı engellediği belirtildi.

İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin kasım ayında Filistin'deki kutsal mekanlara yönelik ihlallerini artırdığı vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun ayrıca Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattığı ifade edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de kutsal mabedlere yönelik baskınlara öncülük ettiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma Filistin'deki kutsal mekanlara yönelik tehlikeli ihlallerin önüne geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA

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