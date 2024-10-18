Mescid-i Aksa'ya Giriş Yasağı

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Filistinli Nefise Huveysi, İsrail'in yasaklaması nedeniyle 5 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya giremiyor.

Cuma namazı sonrasında AA'ya konuşan 60 yaşındaki Filistinli kadın, kendisinin İsrail saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen "murabıtlardan" olduğunu söyledi.

Yıllardır Aksa'ya namaz kılmaya geldiğini anlatan Huveysi, "zalim" olarak nitelendirdiği İsrail polisinin kendisini, evine 3 dakika mesafedeki Mescid-i Aksa'dan ayırdığını dile getirdi.

Filistinli kadın, işgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya ve çevresine girişinin yasaklandığını bildiren bir belge tebliğ ettiğini belirterek, "Mescid-i Aksa'ya girmek şöyle dursun Aksa'nın kapısına Aksa Caddesi'ne bile giremiyorum. 5 Ekim 2023 sabahından beri Eski Şehir'deki Aksa'ya girişime izin verilmiyor" dedi.

Mescid-i Aksa'nın "davası" olduğunu vurgulayan Filistinli Huveysi, "Ruhum, kanım, hayatım Aksa'ya feda olsun." ifadelerini kullandı.

Son 1 senedir Aksa'ya giremeyen Nefise Huveysi, İsrail'in engellemelerine ve gözaltı uygulamalarına rağmen Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Fanatik Yahudi yerleşimci örgütlerinin Mescid-i Aksa baskınlarına karşı kutsal mabedi korumak için gönüllü nöbet tutan Filistinli kadın aktivistler, işgal altındaki bölgede sık sık İsrail güçlerinin gözaltı, tutuklama ve uzaklaştırma kararlarına maruz kalıyor.