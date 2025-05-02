MESEM'lerde Yolsuzluk: 206 Kişi Hüküm Giyecek - Son Dakika
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MESEM'lerde Yolsuzluk: 206 Kişi Hüküm Giyecek

CHP'li Özçağdaş, MESEM uygulamalarıyla kamuya 77 milyon lira zarar verildiğini açıkladı.

02.05.2025 16:52
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, MESEM'ler üzerinden kamunun zarara uğratıldığını belirterek, "Kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 206 kişi hakim karşısına çıkacak. Üstelik 77 milyon liralık zarar sadece şu aşamada tespit edilen miktar. 16 Nisan 2024'te MESEM kapsamında 94 bin 301 işletmeye yapılan denetimlerde, iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesi feshedilmişti. Peki geri kalanlar ne olacak? Bu usulsüzlükler ne sadece İzmit'te ne sadece 206 kişi ne de sadece 77 milyon lira ile sınırlı. Devletin kaynakları hile ile yandaşlara dağıtılmaya devam ederken sorumlular seslerini çıkarmıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yaptığı yazılı açıklamada, 13 çocuğun MESEM kapsamında çalışırken hayatını kaybettiğini belirterek, "Sayısını bilmediğimiz kadar çocuğumuz ciddi iş kazalarında yaralanmaya, fiziksel ve psikolojik olarak etkilenmeye devam ediyor. Çocuklarımız bu iş yerlerinde, sağlıksız ortamlarda, yaşlarına uygun olmayan işler yapıyorlar. İş öğrenmiyor, iş yapıyorlar" dedi. Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Bu çarpık düzen; devletin kaynaklarının belirli odaklara peşkeş çekilmesinin çarpıcı bir örneği olarak karşımıza çıkıyor"

"Devlet, eğitimde olması gereken çocuklarımızı işçi yapıp, parasını ödeyip kendi eliyle çocuk işçiler yaratıyor, çocuklarımızı sermayenin eline teslim ediyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, hiçbir denetim ve kontrol mekanizmasına tabi tutulmadan büyüyen bu karanlık ağ içerisinde, bazı iş yerleri devletten haksız kazanç elde etmek amacıyla ya hiç var olmayan işletmelerde çocukları ve yetişkinleri çalışıyormuş gibi gösteriyor ya da var olan iş yerlerinde binlerce kişi çalışıyormuş gibi sahte beyanlarda bulunuyor. Bu çarpık düzen; yolsuzluğun, denetimsizliğin ve devletin kaynaklarının belirli odaklara peşkeş çekilmesinin çarpıcı bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal adaletin yok sayıldığı, emeğin istismar edildiği bu tablo, artık münferit bir sorun değil, sistematik bir çürümenin tezahürüdür.

Bu usulsüz uygulama ile ödenek aldığı ortaya çıkarılan İzmit'teki bir kısım işverenler hakkında iddianame kabul edildi. Kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 206 kişi hakim karşısına çıkacak. Üstelik 77 milyon liralık zarar sadece şu aşamada tespit edilen miktar. 16 Nisan 2024'te MESEM kapsamında 94 bin 301 işletmeye yapılan denetimlerde, iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesi feshedilmişti. Peki geri kalanlar ne olacak? Bu usulsüzlükler ne sadece İzmit'te ne sadece 206 kişi ne de sadece 77 milyon lira ile sınırlı. Devletin kaynakları hile ile yandaşlara dağıtılmaya devam ederken sorumlular seslerini çıkarmıyor. Çocuklarımıza bir öğün yemek, bir bardak içme suyu vermeyenler, çocuklar ölürken seslerini çıkarmıyor. Yoksul halkımızın tek alternatifi haline getirilen MESEM'lerde çocuklar üzerinden zenginleşenler, buna izin verenler çok yakın zamanda hesap verecekler. MESEM'leri kapatacak, her çocuğun hakkı olan eğitim hizmetini devlet eliyle her çocuğa eşit ve nitelikli olarak ulaştıracağız."

Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Çocuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel MESEM'lerde Yolsuzluk: 206 Kişi Hüküm Giyecek - Son Dakika

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