MESKİ, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından görevlendirilen danışmanlık firması SWECO tarafından ziyaret edildi

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(MERSİN)- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), 'Mersin Atık Su Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi' kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından görevlendirilen danışmanlık firması SWECO tarafından ziyaret edildi. Ziyarette çeşitli saha gözlemleri yapılarak, projelerin ilerleyişine ilişkin değerlendirme toplantıları düzenlendi.

SWECO ve ACE, MESKİ'nin Pamukluk Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi ve Gülnar Ilısu İçme Suyu İsale Hattı Projesi kapsamında da saha gözlemleri yaptı. SWECO'nun uzman ekibi sahada yaptığı gözlemlerle, mevcut altyapı ve çevresel şartları detaylı bir şekilde analiz ederek, projelerin sürdürülebilirliği ve etkinliği konularında önemli tespitlerde bulundu. Ziyaret, MESKİ'nin projelerinin hayata geçirilmesinde kritik bir adım olan fizibilite çalışmalarının tamamlanmasına da büyük katkı sağladı. MESKİ değerlendirme toplantılarında, projenin bugüne kadar kaydettiği ilerlemeler ele alınarak, karşılaşılan zorluklar ve bunların çözümüne yönelik stratejiler görüşüldü.

Ziyaret kapsamında düzenlenen Sürdürülebilirlik Çalıştayı'nda ise ekolojik denge ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinde durularak, bu konularda farkındalığın artırılması amaçlandı. Bu çalıştay, MESKİ'nin projelerinin sürdürülebilir gelişimi için atılan önemli bir adım oldu.

MESKİ, kadın çalışanlarının iş hayatında cinsiyet ve fırsat eşitliği konularında görüşlerini aldı

MESKİ, iş hayatında cinsiyet ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda da kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. SWECO'nun ziyaretleri sırasında; hem MESKİ hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin her kademeden kadın çalışanlarıyla iş hayatında cinsiyet ve fırsat eşitliği konularında toplantılar yapılarak, bu alandaki stratejiler ve iyileştirme fırsatları üzerinde duruldu. Kadın çalışanların katkıları ve görüşleri, bu süreçte değerli geri bildirimler sağladı.

MESKİ, 9 proje için çalışmalarına devam ediyor

MESKİ, proje kapsamındaki, Silifke 2. Kademe Atık Su Arıtma Tesisi, Karaduvar 2. Kademe Atık Su Arıtma Tesisi, Tarsus 2. Kademe Atık Su Arıtma Tesisi, Yeşilovacık Atık Su Arıtma Tesisi, Yenice Atık Su Arıtma Tesisi, Atakent-Atayurt- Arkum Ortak Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı ile Çeşmeli-Kargıpınarı Derin Deniz Deşarjı, Kızkalesi Derin Deniz Deşarjı ve Bozyazı Derin Deniz Deşarjı projeleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"Halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi çok önemli"

Çevre Haftası kapsamında çevre bilincini artırmak için kurumlara önerilerde bulunan SWECO temsilcisi Elena Romail, "Kurum çalışanları için bilinç oluşturmak ve özellikle halk katılımını sağlamak önemlidir. Özellikle kuruluşlarda bu bilinci sağlamak için, çalışanların eğitilmesi sağlanabilir. Çevre bilinci sağlamak üzere atölyeler organize edilebilir. İklim değişikliği kaynaklı oluşabilecek sorunların hafifletilmesi konusunda halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi çok önemli" dedi.

Hvid, çevresel sürdürülebilirlik adına önerilerde bulundu

SWECO heyetinden Camilla Hvid ise çevrenin korunması için bireyin önce kendi yaptıklarını anlaması gerektiğini, daha sonra da bunu etrafındaki insanlara yayarak onlarda da bu çevre bilincinin sağlanması konusunda tavsiyelerde bulundu. Hvid, "Örneğin çevremizdeki insanlara kendi değiştirdiğimiz yaşam tarzını gösterip, bunları aşılamak şeklinde de onları isteklendirebiliriz. Çalışıyorsanız işyerinizde, okuyorsanız okulunuzda çevresel sürdürülebilirlik adına neler yapıldığına bakılarak, bunlardan feyz alınabilir. Belki de çalıştığınız yerde veya okulunuzda, çevresel sürdürülebilirlik ekibi ya da komitesi olabilir. Eğer yoksa bile kendi çalıştığınız yerde bu bilinci artırmak adına, siz de çalışmalar yapabilirsiniz. Bunları sağlarsak, birey olarak çevresel sürdürülebilirlik adına güzel bir etkiniz olacaktır" diye konuştu.