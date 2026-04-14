Meslek Fabrikası Nöbeti 9'uncu Gününde Devam Ediyor… CHP'li Bakan: "Hem Alanlardayız, Meydanlardayız, Hem Böyle Hukuksuzluklara Direniyoruz"

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binası önündeki nöbet 9'uncu gününe girdi. CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, "İzmir'e düşmanlık yapıyorlar. Güç kullanarak elde ettikleri kamu gücüyle, yargı vesayetiyle, yargının gücüyle onu kullanarak elde ettikleri bir kazanım gibi düşünüyorlar. Bir kazanım değil bu. Bu hem İzmir'in kaybı hem de siyasal olarak onlara kaybettirecek bir hamle yapıyorlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binası çevresinde sürdürülen nöbet 9'uncu gününde devam ediyor. Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde başlatılan eyleme CHP teşkilatları destek verirken, nöbeti bu kez Cumhuriyet Halk Partisi Torbalı İlçe Başkanlığı devraldı. Alanda çeşitli pankart ve sloganlarla protesto mesajları verildi.

Eylem kapsamında yapılan açıklamalarda CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Meslek Fabrikası'nın tarihi ve hukuki sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Binlerce insan buradan mezun olup Meslek Fabrikası'ndan meslek sahibi oldu"

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Bakan, şunları kaydetti:

"Meslek Fabrikası, 100 yıldır İzmirlilere hizmet eden, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926'da tapusu Büyükşehir Belediyesi'ne, o zaman İl Belediyesi'ydi, geçen; devlet güvenlik mahkemesi olarak hizmet vermiş, tuz fabrikası olarak hizmet vermiş, un fabrikası olarak hizmet vermiştir. Sonra Aziz Bey döneminde, ben bunun açılışında buradaydım, hizmete açıldığı dönemde, burası Meslek Fabrikası oldu. Renovasyon edildi, yenilendi. Buraya ciddi anlamda da bir yatırım yapıldı. ve binlerce insan buradan mezun olup Meslek Fabrikası'ndan meslek sahibi oldu."

"Hem alanlardayız, meydanlardayız, hem böyle hukuksuzluklara direniyoruz"

Şimdi bir şerhe dayalı, tapuda bir şerhe dayalı olarak yapılan bir yasal düzenlemeyle olmayan bir vakfa burasının tapusu geçirilmek isteniyor. Yargı süreci devam ederken polis zoruyla, güç kullanarak bir kamu malının, bir büyükşehir belediyesinin malına tabiri caizse, ben siyasallaşan yargı eliyle diyorum; çünkü böyle bir karar verilemez. Yani karar kesinleşmeden burası tahliye edilemez. Burası tahliye edildi. Dolayısıyla biz de İzmir'in malını korumak için, İZBEL'in hukukunu korumak için, burada yapılan hukuksuzluğu topluma anlatabilmek için burada direniyoruz. Bir nöbet çizelgemiz var, tüm milletvekili arkadaşlarımız sırayla buradayız. Sadece burada direnmiyoruz elbette. Bir taraftan Silivri ceza yargılamaları devam ediyor Ekrem Başkan'ın ve diğer arkadaşlarımızın, yol arkadaşlarımızın. Burada birkaç gün önce Bornova Belediye Başkanımız, önceki gün Ankara İl Başkanımız onların yargılamaları devam etti. Yine Meclis'te grubumuz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları tabiri caizse her yerde var olmaya devam ediyor. Hem alanlardayız, meydanlardayız, hem böyle hukuksuzluklara direniyoruz. Diğer taraftan mahkemelerde, cezaevlerinde, Meclis'te aynı şekilde mücadele etmeyi sürdürüyoruz.

"AKP'lilerin elinde olsaydı ya AVM yaparlardı ya da TÜGVA'ya mı, TÜRGEV'e mi, Ensar'a verirlerdi belki"

Neye dönüşeceğini bilmiyoruz ama bugüne kadar ki uygulamalara bakmak lazım. Bunlar kamu mallarını ya TÜGVA'ya verdiler ya TÜRGEV'e verdiler ya Ensar Vakfı'na verdiler. Bugüne kadar kamu malını ya da kamu mallarını… Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi onlardayken İETT'nin garajı vardı. İETT garajında Cevahir Alışveriş Merkezi yaptılar. Yani kamu malına çökme gibi bir alışkanlıkları var. Kamu malını kamunun yararına vermiyorlar. İzmir ne yapıyor? Burada işte bizim İETT garajının benzeri, ESHOT'un troleybüs garajı Güzel Yalı'da. Orası şu an Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, Türkiye'nin en güzel sanat merkezlerinden bir tanesi. Ahmet Piriştina başlattı, proje Aziz Kocaoğlu tamamladı. Hemen burada Hava Gazı Fabrikası var. Herhalde AKP'lilerin elinde olsaydı orayı bir AVM yaparlardı ya da TÜGVA'ya mı, TÜRGEV'e mi, nereye verirlerdi bilemiyorum. Ensar'a verirlerdi belki. Ama orası şu an halkın hizmetinde. Burası da zaten şu an kamu hizmeti yapan bir yer. Ben bunu akılla, mantıkla açıklayamıyorum. İzmir'e düşmanlık yapıyorlar. Güç kullanarak elde ettikleri kamu gücüyle, yargı vesayetiyle, yargının gücüyle onu kullanarak elde ettikleri bir kazanım gibi düşünüyorlar. Bir kazanım değil bu. Bu hem İzmir'in kaybı hem de siyasal olarak onlara kaybettirecek bir hamle yapıyorlar."

Meslek Fabrikası çevresinde sürdürülen nöbetin, CHP'li milletvekilleri ve ilçe örgütlerinin katılımıyla devam edeceği belirtildi.