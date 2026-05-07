Mesleki Eğitimde Yeni Dönem
07.05.2026 15:30
Bakan Tekin, mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığı tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katıldı. 'Yeşil Vatan Mavi Gelecek' temasıyla düzenlenen yarışmada Bakan Tekin, Antalya valisi Hulusi Şahin, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve MEB yöneticileri ile birlikte yarışmaya katılan öğrencilerin gösterilerini izledi.

Etkinlikte konuşan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde en hassas durduğu konulardan birinin, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi olduğunu söyledi. Tekin, "Mesleki ve teknik eğitim açısından iki perspektifle çok önemli. Bir tanesi; Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki önemli kırılma anlarından biri olan 28 Şubat'ın ülkemizin demokrasi, hukuk devleti, insan hakları perspektifi üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak, bizim açımızdan çok önemli. O yüzden mesleki ve teknik eğitimi geliştirecek, güçlendirecek her adımın Türkiye'de, demokrasimizde açılan bu yaraları onaracak adımlar olduğunun farkındayız. İkinci önemi şurası; dünyadaki bütün uluslararası çalışmalar, bütün akademik çalışmalar, gençlerin yeteneklerini, becerilerini geliştirdiğimizde o ülkenin ekonomik anlamda, refah anlamında geliştiğini gösteriyor. Dolayısıyla biz bu açıdan da sizlerin becerilerinizin geliştirilmesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Bilhassa 2010 yılından itibaren Türkiye'de bu iki perspektifte çok önemli adımlar atıldı. Bir kere meslek lisesinin önündeki katsayı engeli kaldırıldı. Meslek lisesindeki çocuklarımızın gelecekle ilgili endişelerine sebebiyet veren antidemokratik ve gayri hukuki adımlar ortadan kaldırıldı. Ardından meslek ve teknik eğitimin çağın gerektirdiği becerilere göre yeniden dizayn edilmesi için ülkedeki meslek ve teknik eğitimi masaya yatırdık. Birçok okulumuzda işlevsiz hale gelen programlar, alanlar, dallar kapatıldı. Yerlerine yeni alanlar, yeni dallar ihdas ettik" dedi.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 30-50'Sİ CEP HARÇLIĞI

2014 yılındaki proje okul formatıyla beraber mesleki ve teknik eğitim veren kurumları sektör temsilcilerine açtıklarını belirten Bakan Tekin, "Sektör temsilcileriyle beraber okullarımızda mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızda müfredatı belirlemeyi paydaş olarak seçtiğimiz iş dünyasının temsilcisi, meslek örgütlerinin temsilcisi yapılarla beraber yapmaya başladık. Okullarımızın eğitim kadrosunun dizaynında onlarla birlikte hareket etmeye başladık. Öğretmenlerimizin bu anlamdaki yeteneklerini geliştirmesinde sektör temsilcileriyle beraber hareket etmeye başladık. ve hepsinden önemlisi; çocuklarımız eğitim alırken, teorik eğitim alırken, pratik eğitimlerini yapacakları, stajlarını yapabilecekleri iki alanı hem okullarımızdaki akademileri, laboratuvarları hem de işbaşı eğitimleri gittikleri iş yerleriyle ilgili çok ciddi adımlar attık. Önce atölye ve laboratuvarlarımızı reorganize etmeye başladık. Şu an bir örneğiyle Antalya'da olan ikiz dönüşüm perspektifiyle yaptığımız yeni laboratuvar atölye anlayışıyla çocuklarımız artık çok daha güzel, çok daha steril ortamlarda atölye ve laboratuvar çalışmalarını yapabiliyor. Bütün okullarımızın atölye ve laboratuvarlarını gözden geçirdik. Çocuklarımızın işbaşı eğitimlerini yaparken destek almaları açısından iş yerleriyle yaptığımız protokoller çerçevesinde çocuklarımıza asgari ücretin yüzde 30'u ve yüzde 50'si nispetinde cep harçlığı uygulaması başlattık" diye konuştu.

'TEKNİK EĞİTİMDE YENİDEN 28 ŞUBAT ÖNCESİNE DÖNDÜK'

Öğrencilerin işletme eğitimlerinde karşı karşıya kalabilecekleri sıkıntıları çözebilmek için iş kazaları ve meslek hastalıklarını tedavi edecek sağlık sigortası, sigorta uygulamasını da başlattıklarını anlatan Tekin, "Bunlarla da yetinmedik, 12 yıllık zorunlu eğitim ülkemiz için önemli bir kazanç idi. O kazançlarla taviz vermeden MESEM'leri zorunlu eğitimin parçası haline getirdik. Ama bütün bunları yaparken protokol imzaladığımız işletmelerde aradığımız temel kriter; iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bütün tedbirlerin alınması, işletmelerden protokolümüzü yaparken bu koşul bizim için olmazsa olmaz. ve yine çocuklarımızın sıkıntı yaşamaması için okullarımızda koordinatör öğretmenlerimiz var. Koordinatör öğretmenlerimizin de ilk baktığı okullarda iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri. Bütün bunları yaptıktan sonra Türkiye'de meslek ve teknik eğitim yeniden 28 Şubat'tan önceki duruma gelmeye başladı çok şükür" dedi.

100 ÖĞRENCİDEN 41'İ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM

Şu an itibarıyla Türkiye'deki 100 orta öğretim öğrencisinden 41'inin mesleki ve teknik eğitim aldığını açıklayan Tekin, "Bu 41 öğrenci bu yıl ilk defa 43 öğrenci oldu. Şu anda, bu sene 100 orta öğretim öğrencimizin 43'ü mesleki ve teknik eğitime kayıt yaptırdı. Bu bizim için oldukça önemli. 2024 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız imzasıyla mesleki ve teknik politika belgesi ve sahada karşılaştığımız yeni sorunları çözecek yeni tedbirleri politika belgemize ekledik. Bütün bunları yaparken şunu en temel nokta olarak aldık. Şu an dünyada eğitim, öğretimle ilgili yaptığımız bütün sohbetlerde, bütün konuşmalarda dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun temel problemlerimizden bir tanesi; çocuklarımızın akademik ve meslek eğitimlerini geliştirmeye çalışırken insani hasletlerine yapılan vurgunun azlığını gördük. Bunu dünyada insan haklarına ilişkin ihlallerin artmasından görüyoruz. Dünyada çatışmaların artmasından görüyoruz. Savaşların artmasından görüyoruz. Bütün bunları gidermek için biz dedik ki; programlarımızın odağına iyi insan olmak, barışı, insan haklarını, demokrasiyi, adaleti, merhameti önceleyen çocuklar yetiştirmeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

