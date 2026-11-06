Mesleki Sorumluluk Kurulu, Öncü'nün ölümünde anestezi doktoruna soruşturma izni verdi - Son Dakika
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Mesleki Sorumluluk Kurulu, Öncü'nün ölümünde anestezi doktoruna soruşturma izni verdi

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Mesleki Sorumluluk Kurulu, Öncü\'nün ölümünde anestezi doktoruna soruşturma izni verdi
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Mesleki Sorumluluk Kurulu, İzmir'de burun estetiği sonrası hayatını kaybeden Hatice Öncü'nün ölümünde anestezi sürecinde görevli Uzman Dr. Ö.Ç.Ü. hakkında soruşturma izni verdi. Raporda kontrollü hipotansif anestezi yönetiminde özen eksikliği bulunduğu değerlendirildi.

SAĞLIK Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından, İzmir'de burun estetiği ameliyatı sırasında fenalaşıp yoğun bakıma alınan Hatice Öncü'nün (23) ölümüne ilişkin ameliyat sonrası anestezi sürecinde görev yapan Uzman Dr. Ö.Ç.Ü. hakkında soruşturma izni verildi.

Kentte yaşayan Hatice Öncü, 22 Nisan'da Çiğli ilçesindeki özel hastaneye burun estetiği ameliyatı olmak için başvurdu. Ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine ertesi gün İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hatice Öncü, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hatice Öncü, otopsinin ardından 1 Mayıs'ta toprağa verildi.

Ailesi kızlarının hayatını kaybetmesinin ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

RAPOR HAZIRLANDI

Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ise Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelemesini tamamlayıp raporunu hazırladı. Rapora göre, Öncü'de tespit edilen serebrovasküler iskemi (beyin dokusunun normal kan akışı ve oksijen alamaması durumu) ve beyin ödeminin oluşumunda farklı etkenlerin bulunabileceği, uygulanan kontrollü hipotansif anesteziyle (kontrollü tansiyon düşürme) ilişkili olma olasılığının bulunduğu belirtildi. Raporda kontrollü hipotansif anestezi uygulamasının yönetiminde özen eksikliği bulunduğunun değerlendirildiğine de yer verildi. Buna göre, ameliyat sonrası anestezi sürecinde görev yapan uzman doktor Ö.Ç.Ü. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

Kaynak: DHA
Hatice ÖncüAnestezi3. SayfaSağlıkGüncelİzmirSon Dakika

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