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Metal Sektöründe Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Anlaşma Sağlanamadı, Türk Metal Sendikası Grev Kararı Aldı - Son Dakika
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Metal Sektöründe Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Anlaşma Sağlanamadı, Türk Metal Sendikası Grev Kararı Aldı

Metal sektöründe Türk Metal Sendikası ve MESS arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Türk Metal Sendikası, üyelerinin haklarını korumak ve insan onuruna yakışır bir ücret elde etmek için grev kararı aldı.

Metal Sektöründe Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Anlaşma Sağlanamadı, Türk Metal Sendikası Grev Kararı Aldı
10.01.2024 - 11:23,
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Yaklaşık 150 bin işçiyi ilgilendiren metal sektörü toplu sözleşme görüşmelerinde Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında anlaşma sağlanamadı. Türk Metal Sendikası grev kararı aldı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Türk Metal Sendikası, ülkemizin bir ekonomik darboğazdan geçtiğinin, artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincindedir. Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine devam edecektir. Sendikamız, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 9 Ocak 2024 günü grev kararı almıştır" denildi.

Türk Metal Sendikası, işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile 26 eylülde başlayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. Sendika tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TOPLAM 83 MADDEDE VE SÖZLEŞMENİN EKİ NİTELİĞİNDEKİ 2 YÖNETMELİKTE İSE ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI"

"Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023 günü başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Kasım 2023 günü yapılan oturumda Türk Metal'in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde o güne kadar yapılan 5 oturumda, 46 ana madde, 5 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki bir yönetmelik kabul edilmişti. Görüşmelerde 33 ana madde, 47 ek madde, 3 geçici madde olmak üzere toplam 83 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştı. Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddeler başta geliyor.

"TÜRK METAL, BÖYLE BİR DÖNEMDE METAL İŞÇİLERİNE REVA GÖRÜLEN BU TEKLİFİ VE ÇALIŞMA BARIŞINI ZEDELEYEN BU YAKLAŞIMI KABUL ETMEDİĞİNİ KAMUOYUNA AÇIKLAMAKTADIR"

MESS, uyuşmazlık tutulmasının ardından 29 Aralık 2023 günü yapılan 6. oturumda teklifini yüzde 50'ye, 5 Ocak 2024 günü yapılan 7. oturumda ise yüzde 60'a çıkarmıştır. Ancak bu teklifler de sendikamız tarafından kabul edilmemiştir. Yürürlükteki yasalar gereğince resmi arabulucu sürecinin başlamasının ardından, resmi arabulucu tarafları uzlaştıramamış ve arabulucu raporu dün (9 Ocak 2024 Salı günü) sendikamıza ulaşmıştır. Türk Metal Sendikası, ülkemizin bir ekonomik darboğazdan geçtiğinin, artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincindedir. Türk Metal, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını zedeleyen bu yaklaşımı kabul etmediğini kamuoyuna açıklamaktadır.

"ÇALIŞMA YAŞAMINDA HAK VE ADALETTEN TAVİZ VERMEMEK İÇİN 9 OCAK 2024 GÜNÜ GREV KARARI ALMIŞTIR"

MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, iş yerlerinde uyarı eylemleri yapan ancak bunlardan da bir sonuç alamayan Sendikamız, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 9 Ocak 2024 günü grev kararı almıştır.

Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine devam edecektir. Bu amaçla 11 Ocak 2024 Perşembe günü, MESS sözleşmesi kapsamına giren bütün iş yerlerinde, tüm vardiya giriş çıkışlarında üyelerimiz tarafından protesto eylemleri ve basın açıklaması yapılacaktır. Sonuç alınamaması halinde, üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere eylemlerimiz devam edecektir."

Kaynak: ANKA
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