Depremde Yıkılan Mete Apartmanı'na İlişkin Eski İmar Müdürü Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Depremde Yıkılan Mete Apartmanı'na İlişkin Eski İmar Müdürü Hakkında Dava Açıldı

28.06.2026 12:01  Güncelleme: 13:45
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6 Şubat depremlerinde 12 kişinin öldüğü Mete Apartmanı'yla ilgili Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Erdoğan 29 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mete Apartmanı'na ilişkin, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Mete Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Eylül 2025'te görülen davada, müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'a 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezası verilmiş, konu istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin belediye görevlileri yönünden yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA İZNİ VERMEMİŞTİ

İddianamede, şüpheliler Alim Erdoğan ile büro personeli Abdullah Sancar hakkında Seyhan Kaymakamlığı tarafından soruşturma izni verilmediği, itirazlar sonucunda Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nce şüpheliler hakkında soruşturma izni verildiği, Başsavcılıkça şüphelilerin kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden alınan bilirkişi raporunda, Erdoğan'ın "tali kusurlu" olduğunun, Sancar'ın ise "herhangi bir kusurunun bulunmadığı"nın belirlendiği aktarıldı.

"GÖREVİNİ GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEDİ"

Binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı belirtilen iddianamede, "Kullanılan malzemenin (beton, çelik) kalitesinin kurumsal olarak kontrol altında olması, sadece tek bir şahsın tasarrufunda olmaması için malzeme test sonuçlarının denetlenmesi, arşivlenmesi, müteahhit sicillerinin tutulması gerekmesine rağmen bina imalatındaki kusurlardan dolayı söz konusu bina ile ilgili olarak 5 Aralık 1997 tarih ve 62 sayılı yapı ruhsatını onaylayan ve görevli olan Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü şüpheli Alim Erdoğan'ın bu görevini gereği gibi yerine getirmeyerek, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler neticesinde yıkılan bahse konu binada göçük altında kalması sonucu 12 kişinin ölmesine neden olduğu" ifade edildi.

SANIK ERDOĞAN 29 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, "Alim Erdoğan'ın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak TCK 85/2 ve 22/3 maddeleri kapsamında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu" belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılığın hazırladığı iddianame, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Erdoğan'ın yargılanmasına 29 Eylül'de başlanacak.

ESKİ İMAR MÜDÜRÜ ŞU ANA KADAR 20 YIL 3 AY CEZA ALDI

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesinde 11 bina yıkıldı, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Davalarda, binaların yapıldığı dönemde Seyhan Belediyesi İmar Müdürü olarak görev yapan Alim Erdoğan'ın "sorumluluğu" gündeme geldi.

Sanık Alim Erdoğan hakkında, 82 kişiye mezar olan İhsan Bayram Sitesi C Blok, 56 kişinin yaşamını yitirdiği Zeray Apartmanı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Kubilay Apartmanı davalarında karar çıktı ve bu dosyalarda toplam 20 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak tutuklanmadı.

Ayrıca Erdoğan hakkında, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı, 40 kişinin yaşamını yitirdiği Sami Bey Apartmanı, 11 kişinin hayatını kaybettiği Sinem Apartmanı, 10 kişinin yaşamını yitirdiği Beluk Apartmanı ve 4 kişinin öldüğü Özgür Apartmanı'na ilişkin dava açıldı. 63 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi dosyasında da soruşturma izni verildi.

Kaynak: ANKA

Seyhan Belediyesi, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Hakim, Eylül, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Yıkılan Mete Apartmanı'na İlişkin Eski İmar Müdürü Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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