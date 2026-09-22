Meteoroloji batıda bugün 2-4 derece soğuma, Marmara ve Karadeniz\'de sağanak bekliyor

(ANKARA) - Hava sıcaklıkları azalıyor, yağış artıyor. Meteoroloji, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla 2 ila 4 derece azalacağını bildirirken, Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM, yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını kaydetti.

Hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağını bildiren MGM, rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli eseceğini ifade etti.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.