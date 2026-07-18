Meteoroloji'den kötü hava uyarısı!

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusu için kuvvetli yağış, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için ise kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminini paylaştı.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini belirterek, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden rüzgarın saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.