Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

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Karadeniz'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor, vatandaşlar dikkatli olmalı.

13.10.2024 09:53
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Balıkesir, Kütahya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürüğü'nün (MGM) verilerine göre, Balıkesir, Kütahya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.  Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

MGM, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 22, en düşük 12; İstanbul'da en yüksek 21, en düşük 17; İzmir'de en yüksek 29, en düşük 19 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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