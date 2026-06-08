Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş, Van, Bitlis ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava durumu raporuna göre, bugün Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, geçen hafta mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında bugün bir değişiklik olmayacağını kaydetti.