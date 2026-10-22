Meteoroloji Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı yarın sabah kuvvetli yağışa karşı uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı yarın sabah kuvvetli yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meteoroloji Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı yarın sabah kuvvetli yağışa karşı uyardı - Son Dakika
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