Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 5 Günlük Hava Tahmini - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 5 Günlük Hava Tahmini

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelindeki hava durumu tahminini paylaştı. Acar, hafta sonu ülkemizi etkileyecek yeni bir yağış sistemi ve sıcaklık artışı beklediklerini söyledi. Ayrıca, hafif düzeyde bir çöl tozu taşınımı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar olabileceği uyarısında bulundu.

15.05.2024 17:02
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde 5 günlük hava durumu tahminini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Acar, "Hafta sonu ülkemizi etkileyecek yeni bir yağış sistemi görülecek. Bu yeni hava kütlesiyle beraber sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak artacağını tahmin ediyoruz" dedi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, önümüzdeki 5 günlük periyotta hava durumuyla ilgili bilgi verdi. Bugün ve yarın yurdun doğu kesimlerinde yağış beklendiğini söyleyen Acar, şunları söyledi:

"Bu yağışlı sistem, hafta sonu ülkemizi terk edecek. Ancak yeni bir sistemin yine cumartesi gününden itibaren ülkemizin güneybatı kesimlerinden başlayarak ülkemizi etkisi altına alacağını tahmin ediyoruz. Bu yeni hava kütlesiyle beraber sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak artacağını tahmin ediyoruz. Şu anda zaten sıcaklıklar, iç ve kuzey kesimlerimizde, doğu kesimlerimizde mevsim normallerinin altında seyrediyor. Sıfırın altında sıcaklıkları ölçüyoruz, örneğin Sivas'ta, Kayseri'de. Ancak hafta sonu batı kesimlerden başlayarak bu sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normalleri civarına kadar çıkacağını, güney ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz.

Hava sıcaklıkları önümüzdeki bir haftalık periyotta iç kesimlerde ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerine çıkabilir. Ancak aşırı sıcaklık beklemiyoruz kuzey kesimlerde. Doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında sıcaklık bekliyoruz.

"ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ OLABİLİR"

Hafta sonu ülkemizi etkileyecek yeni bir yağış sistemi görülecek. Afrika çöllerinde yeni bir tozu kaldıracağını tahmin ediyoruz. Fakat hafif düzeyde bir çöl tozu taşınımı var. Öncelikle ülkemizin güneybatı kesimlerinde Muğla, Antalya ve Aydın çevrelerinde vatandaşlarımız tozu gökyüzünde görebilirler. Fakat yağışlı bir durumda ise çamur şeklinde yağış olabilir. Hafif, yer yer orta kuvvette bir toz taşınımı bekliyoruz perşembe ve cuma günleri.

Ankara, İstanbul ve İzmir için ekstrem bir meteorolojik hadise şu an için gözükmüyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. İzmir'de biraz yüksek, mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları bekliyoruz. Yağış anlamında ise öğleden sonraları yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir ama kuvvetli bir hadise bugünden yarına görünmüyor.

Vatandaşlarımızı hafif, yarı ortak kuvvetteki bir çöl tozuna karşı uyaralım. Hafta sonu gelecek olan bu yeni yağışlı sistemle beraber batı kesimlerde bir ısınma bekliyoruz. Bu ısınmayla beraber yağışların yerel kuvvetli olma ihtimali var. Kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış cinsinde kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım hadiselerine rastlayabiliriz."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden 5 Günlük Hava Tahmini
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 5 Günlük Hava Tahmini - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 5 Günlük Hava Tahmini - Son Dakika
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