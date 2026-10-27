Meteoroloji güneybatı ve güneydoğuya perşembeye dek sel ve su baskını uyarısı yaptı - Son Dakika
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Meteoroloji güneybatı ve güneydoğuya perşembeye dek sel ve su baskını uyarısı yaptı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneybatı ve güneydoğuda bu geceden perşembe sabahına kadar sürecek kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Muğla ve Antalya'nın bazı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor; sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbir istendi.

Yurdun güneybatı ve güneydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu geceden itibaren etkisini artırarak perşembe sabaha kadar İzmir'in batısı, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin'in batısı, Denizli'nin güney ve batısı, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli (21-60 kilogram/metrekare), Muğla'nın güney ve doğusu ile Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yurdun güneydoğu kesimlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu geceden itibaren etkili olmaya başlayarak perşembe sabaha kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğüsu baskınıAntalyaGüncelMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji güneybatı ve güneydoğuya perşembeye dek sel ve su baskını uyarısı yaptı - Son Dakika
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