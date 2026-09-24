Meteoroloji, İç Anadolu'da 4-6 derece düşüş, Gümüşhane'de kuvvetli yağış bildirdi - Son Dakika
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Meteoroloji, İç Anadolu'da 4-6 derece düşüş, Gümüşhane'de kuvvetli yağış bildirdi

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Meteoroloji, İç Anadolu\'da 4-6 derece düşüş, Gümüşhane\'de kuvvetli yağış bildirdi
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Meteoroloji, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sıcaklıkların bugün 4-6 derece azalacağını, Marmara'da 2-4 derece artacağını bildirdi. Gümüşhane, Sivas, Adana, Kayseri ve Osmaniye'de yer yer kuvvetli yağış beklenirken, vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

(ANKARA) - Hava sıcaklıkları düşerken yurtta yağışlar sürüyor. Meteoroloji, bugün itibarıyla hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağını bildirdi. Gümüşhane, Sivas, Adana, Kayseri ve Osmaniye'de yer yer kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MGM, yağışların, Orta Karadeniz'de Çorum dışında kalan kesimler, Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kayseri'nin doğusu ve Osmaniye'nin batısında yer yer kuvvetli olacağını belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

SICAKLIKLAR İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE DÜŞECEK

Öte yandan MGM, hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağını, Marmara'da ise 2 ila 4 derece artacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA
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