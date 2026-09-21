Meteoroloji yarın Marmara'da ve Düzce ile Zonguldak'ta kuvvetli sağanak için uyardı

Meteoroloji yarın Marmara'da ve Düzce ile Zonguldak'ta kuvvetli sağanak için uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabahtan itibaren Marmara'da İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova ile zamanla Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbirli olunması istendi.
Yurdun kuzeybatı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabahtan itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara'da Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova'da, zamanla Batı Karadeniz'in batısında Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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