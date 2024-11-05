(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçit vermeyeceğiz! Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Son Dakika › Güncel › Metina'da 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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