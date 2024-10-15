Metrobüste Doğum: Hamile Kadın İstanbul'da Çocuk Dünyaya Getirdi

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İstanbul'da, sancıları arttığı için hastaneye giden 35 haftalık hamile kadın metrobüste doğum yaptı.

Esenyurt'ta oturan hamile Hanife Mete, sabah saatlerinde doğum sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile hastaneye gitmek için taksi aradı.

Taksi bulamayan çift, hastaneye ulaşımın daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30'da metrobüse bindi.

Metrobüste Hanife Mete'nin doğum sancılarının artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkisinde metrobüs aracı park alanına geçirildi, yolcular başka bir araca alındı.

Genç kadın, eşi Cemal Mete'nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirdi, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de aileye destek verdi.

Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına "Yılmaz" adını koydu.

Hastaneye ziyarete giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İBB Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan ile İETT Genel Müdürü İrfan Demet bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi alıp aileyi tebrik etti.