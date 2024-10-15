Metrobüste Doğum: Yılmaz Bebek Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Metrobüste Doğum: Yılmaz Bebek Dünyaya Geldi

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Avcılar'dan hastaneye gitmek üzere metrobüse binen Hanife Mete'nin doğumu, araçta gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve belediye başkanları, hastaneye giderek aileyi ziyaret etti.

15.10.2024 17:02  Güncelleme: 17:13
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(İSTANBUL)- Bu sabah kontrol için hastaneye gitmek üzere Avcılar'dan metrobüse binen Hanife Mete'nin doğumu araçta gerçekleşti. Hastaneye kaldırılan Hanife Mete'yi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ziyaret etti.

35 haftalık hamile Hanife Mete'nin doğumu, bu sabah kontrol için hastaneye gitmek üzere Avcılar'dan bindiği metrobüste gerçekleşti. Eşiyle beraber metrobüs ile Avcılar'dan Cennet Mahallesi'ne geldikleri sırada sancıları başlayan Hanife Mete, doğumun başladığını söyleyerek araçtan inemedi. Metrobüsün içinde gerçekleşen doğumun hemen ardından anne ve bebek ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Haberi alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu doğum yapan anneyi hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında İmamoğlu, Özer ve Ovalıoğlu, anneye çiçek takdim ederken, babaya da iyi dileklerini iletti.

"Bizi çok mutlu ettiler"

Yılmaz adı verilen bebeğin babası Cemal Mete yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Biz sabah kalktık, hastaneye gidecektik. Metrobüsle hastaneye gidiyorken eşimin bir anda sancısı başladı ve doğum gerçekleşti. Bu olay sonrasında Dilek İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ziyarete geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Bizimle ilgilendikleri için Allah razı olsun onlardan. Bir erkek evladım oldu bu yüzden de çok mutluyum. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan herkese tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum"

Dilek İmamoğlu:  Çok şükür hem Yılmaz bebek hem de Hanife Hanım iyiler…

Dilek İmamoğlu da sosyal medya hesabında ziyaret fotoğrafı paylaşarak, "Metrobüste doğum yaptığı haberini aldığımız anne Hanife Hanım ve baba Cemal Bey'i ziyaret ettik. Çok şükür hem Yılmaz bebek hem de Hanife Hanım iyiler… Aileyi tebrik ederim; Yılmaz bebeğe de sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dilerim." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Metrobüste Doğum: Yılmaz Bebek Dünyaya Geldi - Son Dakika

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