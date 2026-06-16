Metrobüste Yangın Paniği

AVCILAR'da metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü yolcuları araçtan tahliye etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasarın meydana geldiği metrobüs ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yangın nedeniyle aksayan seferler, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.