Silivri Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması

Silivri Belediyesi\'nde Yolsuzluk Soruşturması
15.06.2026 23:32
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi gözaltına alındı, arbede yaşandı.

SİLİVRİ Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 18 kişi Silivri Adliyesi'ne getirildi. İfade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Naci A.nın yakınları ile CHP'li bazı meclis üyeleri arasında arbede çıktı. Olay, çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri/kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu belirlendi. Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Çalışmalar sonucunda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikap', 'nüfuz ticareti', 'görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'imar kirliliğine neden olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 12 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın K. İbrahim K., Mustafa D., Serdar T., Yalçın T., Adem K., Ayla C., Yavuz D., Nihat N. S., Murat T., Gökhan T., Naci A., ve Adem T. gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 18 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle, 7 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE ÇIKTI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Naci A.'nın yakınları ile CHP'li bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan arbedeye çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Bu sırada Özgür Çelik, yeniden arbede yaşanmaması için meclis üyelerinin belediye binasına girmesini istedi. Adliye ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Silivri Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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