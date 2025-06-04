Metruk Bina Yıkımında Kurtarılan Yavru Kediler Güvenli Yuvaya Kavuşmayı Bekliyor

(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin metruk bina yıkım çalışması sırasında, bina içinde saklandıklarını fark ederek kurtardığı iki yavru kedi, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Korumaya alınan ve tedavileri tamamlanan kediler, güvenli ve ömürlük bir yuvaya kavuşmak için sahiplenilmeyi bekliyor.

Konak Belediyesi işçileri, Zeybek Mahallesi 2426 Sokak üzerinde bulunan metruk binanın yıkımı sırasında binada iki yavru kedi olduğunu fark etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber veren işçiler, tüm çalışmayı durdurarak yavru kedilerin güvenli bir şekilde binadan çıkarılmasını bekledi. Fen İşleri Müdürlüğü yıkım ekibi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yavru kedileri bulundukları yerden çıkarıp güvene almasının ardından çalışmaları yeniden başlatarak binanın yıkımını tamamladı.

Yeni yuvalarına kavuşmayı bekliyorlar

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülen kedilerin sağlık kontrolleri yapılarak beslenmeleri sağlandı. Belediyenin bakımevinde korumaya alınan minik yavrular, ömürlük ve güvenli yuvalarına kavuşmak için sahiplenilmeyi bekliyor.

Yavru kediler hakkında bilgi almak ve sahiplenmek isteyenler, (0232) 459 40 11 numaralı telefondan Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabiliyor.