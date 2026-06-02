Mevlüt Kurt'tan Vali Soytürk'e Ziyaret

02.06.2026 09:49
Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk, Kurt'u makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Kurt'a, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Eti eşlik etti.

Şarköy'de cami ve müştemilat yapılması için protokol imzalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde hayırsever iş insanları Ali Afrasyap ve Engin Afrasyap tarafından yaptırılacak cami ve müştemilat için protokol imzalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilecek cami ve müştemilatın yapımına ilişkin protokol, Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle imza altına alındı.

Protokolü, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Tekirdağ İl Müftü Vekili Harun Bayraktutar, Şarköy İlçe Müftüsü Ramazan Tekin, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Çerkezköy Şube Başkanı Serkan Karagöz ve Sultan Sarrafiye Firması sahibi Ali Afrasyap imzaladı.

İmza töreninin ardından Vali Soytürk, caminin yapımına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Eriklice Sahili'nde başlatılan çalışmalar sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköy ilçesindeki Eriklice Sahili'nde başlatılan düzenleme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil düzenleme çalışmaları kapsamında bölgeye duble yol, kaldırım, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 650 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde çift yönlü duble yol inşa ediliyor.

Her biri 5,5 metre genişliğinde iki şeritten oluşan yolun tamamlanmasıyla sahil ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca 2 bin 500 metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirilerek yayalar için daha güvenli bir ulaşım alanı oluşturulacak.

Çalışmalarla birlikte 650 metre uzunluğunda bisiklet yolu da yapılacak. Böylece bölge sakinleri ve ziyaretçilere çevreci ulaşım imkanı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

