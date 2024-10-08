Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum - Son Dakika
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Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum

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Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan cesedine ait parçaların anne ve babasıyla bire bir uyumlu olduğu açıklanırken Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'tan ilk açıklama geldi. Karabulut "Avukatıma adli tıp nezdinde rapora itiraz edilmesini ve üniversitelerden ve adli tıp enstitülerinden yeniden rapor alınmasını talep ettim. Mezarın içerisinde bulunan poşette DNA ve parmak izi incelemesi ile ilgili talepte bulunduk" dedi.

08.10.2024 13:17
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyuştuğunu, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

BABA SÜREYYA KARABULUT'TAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'tan ilk açıklama geldi.

"RAPORA İTİRAZ EDİLMESİNİ TALEP ETTİM"

Karabulut "Henüz Adli Tıp raporu içeriği dosyasına girmediği için rapor içeriğini inceleyemedik. Avukatım Rezan bey bana Silivri Başsavcılığı'nın açıklaması ve raporun sonucu ile ilgili bilgi verdi. Kendisine adli tıp nezdinde rapora itiraz edilmesini ve üniversitelerden ve adli tıp enstitülerinden yeniden rapor alınmasını talep ettim.

"POŞETTE DNA VE PARMAK İZİ İNCELEMESİ TALEBİNDE BULUNDUK"

Aynı zamanda bu caniye ait olduğu iddia edilen kemiklerden, kemik yaşı tespitini talep etmesini de rica ettim. Yine mezarın içerisinde bulunan poşette DNA ve parmak izi incelemesi ile ilgili talepte bulunduk. İtiraz haklarımı kullanıp, kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu\'na ait çıkmasına Münevver Karabulut\'un babasından ilk yorum

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Son Dakika Güncel Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa sinan Gercek:
    Parayı veren düdüğü çalar 40 5 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    O kemik parçaları onun değil zaten daha önce ölen ve DNA si tutan bir yakınlarının 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum - Son Dakika
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