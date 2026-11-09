Mezitli Belediye Başkan Vekili Selağzı, Atatürk'ü 88. yılında saygı ve minnetle andı - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkan Vekili Selağzı, Atatürk'ü 88. yılında saygı ve minnetle andı

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Mezitli Belediye Başkan Vekili Selağzı, Atatürk\'ü 88. yılında saygı ve minnetle andı
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Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Mesajında Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkacaklarını ve Atatürk'ün fikirlerinin yol göstermeye devam edeceğini belirtti.

(MERSİN)- Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yılında saygı ve minnetle anarak, "Fikirlerin yolumuzu aydınlatmaya, emanetin Cumhuriyet sonsuza dek yaşamaya devam edecek" dedi.

Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Atatürk'ün yalnızca bir milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmekle kalmadığını, aynı zamanda çağdaş, demokratik ve aydınlık bir Türkiye'nin temellerini attığını vurgulayan Selağzı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"CUMHURİYETİMİZİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin eşsiz önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde sonsuz özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin en zor koşullarda dahi bağımsızlığından ve özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiş, yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde büyük bir mücadele vererek bizlere en kıymetli mirasımız olan Cumhuriyet'i emanet etmiştir. Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, yalnızca Cumhuriyet değil; aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleyen, eşitliği, adaleti, özgürlüğü ve çağdaşlaşmayı esas alan bir gelecek idealidir. Bugün bizlere düşen en önemli görev, bu değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir şekilde aktarmaktır.

10 Kasım, Atatürk'e duyduğumuz özlemin yanı sıra onun düşüncelerini ve ideallerini yaşatma kararlılığımızı da ifade etmektedir. Aradan geçen yıllara rağmen fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Atatürk, bizlere çağdaş ve aydınlık bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmanın önemini hatırlatmaya devam etmektedir. Bizler de yerel yönetimler olarak Atatürk'ün halkı esas alan, eşitlikçi ve çağdaş yönetim anlayışını rehber edinerek kentimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, dayanışmayı büyütmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir kentler bırakmak için sorumluluklarımızın bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet, minnet ve sonsuz özlemle anıyorum. Fikirlerin yolumuzu aydınlatmaya, emanetin Cumhuriyet sonsuza dek yaşamaya devam edecek."

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkPolitikaGüncelSon Dakika

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