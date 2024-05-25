Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Seçildi

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(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (DABB) Olağan Birlik Meclis Genel Kurul Toplantısı'nda oy çokluğuyla birlik başkanlığı görevine seçildi. Başkan Tuncer, belediyeler arasındaki iş birliğini en üst düzeye çıkaracaklarını ve birlik çatısı altında Mezitli, Mersin ve ülke genelinde daha güzel işler yapmak için durmadan çalışacaklarını söyledi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (DABB) Olağan Birlik Meclis Genel Kurul Toplantısı'nda oy çokluğu ile birlik başkanlığı görevine getirildi.

Başkanlık divanı, encümen üyeleri ve plan-bütçe komisyonunun da belirlendiği oylamada, meclis 1. başkan vekilliğine Kadir Aydar, 2. başkan vekilliğine Erdinç Altıok, 1. asil meclis katip üyeliğine Rahime Tok, 2. asil meclis katip üyeliğine Ayşe Aydoğan, 1. yedek meclis katip üyeliğine Derya Genç, 2. yedek meclis katip üyeliğine Salih Seçkin Yıldırım seçildi. İlhami Bozan, Derya Genç, Ali Şanlı, Gönül Kayış, Aydın Demirci, Deniz Gürocak ve Volkan Özel'in encümen üyesi olarak belirlendiği DABB'ın Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine ise Ahmet Tuncer, Ali Göbel, Ramazan Oya, Nurettin Akbuğa ve Cemal İlçi getirildi.

Birlik başkanı seçildiği için teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan Başkan Tuncer, "Yerel yönetimleri güçlendirmek adına bu tür birlikteliklerin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına beni layık görüp, onore ettiğiniz için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Yerel yönetimleri güçlendireceğiz"

Yerel yönetimleri güçlendirerek, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Tuncer, şunları söyledi:

"Hep birlikte sorumluluk alarak, iş disiplinimizle katkı sağlayarak, vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Zorlu süreçten geçen ve buna rağmen hizmet etmekten ödün vermeyen belediyelerimiz var. Bu durum içerisinde dahi, var gücümüzle imkanlar oluşturup, daha iyi, daha verimli hizmetler verebilmek için çalışmaya devam ediyoruz.

Belediyeler arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi ve en önemlisi de mevcut kaynakların doğru kullanılmasının sağlanması, hedeflerimizin başında gelmektedir. Belediyelerimiz arasında deneyimlerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, ayrıca iş birlikleri ile uluslararası belediyelerle çalışmalar ve bağlantılarla başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması adına, çalışmalarımız devam edecektir.

Hayata geçecek olan çalışmalar, verilecek olan hizmetler çok kıymetli ve bizler bu durumu daha da iyi yerlere taşıyacağız. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, bugüne dek yapılan bütün çalışmalarımız devam ederek, Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Seçilmiş olan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve hepimize hayırlı uğurlu olsun diyor, kolaylıklar diliyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum."