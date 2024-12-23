Mezitli Belediyesi Yılbaşı Etkinlikleri Başlıyor

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi'nin Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde gerçekleştireceği yılbaşı etkinlikleri 28 Aralıkta başlıyor. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Yeni yıl coşkusunu hep birlikte yaşamak için Viranşehir Mahallesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde buluşalım" diye çağrıda bulundu.

Mezitli Belediyesi, yeni yıl dolayısıyla renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 4 gün sürecek etkinlikler, Viranşehir Mahallesi, Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde düzenlenecek.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in öncülüğünde organize edilen etkinlikler, her yaştan katılımcıya hitap eden zengin bir içerik hazırladı. 28 Aralık Cumartesi günü Stand açılışı ve bando eşliğinde başlayacak etkinliklerde, zumba ve tango gösterileri düzenlenecek. RitmoPerküsyon'un enerjik performansının ardından Batuhan Şaraplı sahne alacak.

29 Aralık Pazar günü Zumba, bachata ve salsa dans gösterileriyle hareketli bir gün yaşanacak. DJ performanslarının ardından Ferah Zeydan, şarkılarını Mezitliler için seslendirecek. 30 Aralık Pazartesi DJ performanslarıyla renklenen gün, salsa dans gösterileriyle devam edecek. RitmoPerküsyon'un ritim dolu gösterisinin ardından Mami Keskin sahne alacak. 31 Aralık Salı günü vatandaşlar yılbaşı coşkusunu Mezitli'de yaşayacak. Tango gösterisiyle başlayan etkinlikler, BatcathaLadies Show ve RitmoPerküsyon'un performansıyla devam edecek. Gece, Ayçin Asan'ın muhteşem performansıyla son bulacak ve 2025 yılına 'merhaba' denilecek.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, tüm vatandaşları ücretsiz düzenlenecek olan etkinliklere davet ederek şöyle dedi:

"Yılın tüm yorgunluğunu atmak ve keyifli vakit geçirmek için 28-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz şenliğimizde, birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir programı sizler için hazırladık. Yılbaşını hep birlikte ve coşkuyla kutlamak için tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz. Yeni yıl coşkusunu hep birlikte yaşamak için Viranşehir Mahallesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde buluşalım."