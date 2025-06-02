Mezitli'de 6. Örtüaltı Üzüm Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Mezitli'de 6. Örtüaltı Üzüm Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

02.06.2025 12:00  Güncelleme: 12:50
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Mezitli'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Örtüaltı Üzüm Festivali, renkli görüntüler ve coşku içinde yapıldı. Festivale katılan Başkan Tuncer, Mezitli'nin tarımsal gücüne vurgu yaparak, festivallerin önemini belirtti.

(MERSİN)- Mezitli'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Örtüaltı Üzüm Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Bu tür festivalleri çoğaltarak Mezitli'mizi en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün siyasi parti gözetmeksizin Mezitli'miz için her görüşten vatandaşımız ve temsilcilerimiz burada. Hepimiz biriz" dedi.

Mezitli'nin verimli topraklarında yetişen üzümleri tanıtmak amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Örtüaltı Üzüm Festivali, büyük bir coşku ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. Eski Mezitli Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş bir araya geldi.

Festivale; Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç, Mezitli İlçe Emniyet Müdürü Fuat Panavur, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, 27. Dönem CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Kılıç, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Veysel Metli, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Köç, Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdülhalim Batur, mahalle muhtarları, çok sayıda esnaf oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ünlü sanatçılar Hüseyin Kağıt ve Burhan Ateş'in sahne aldığı festivalde, vatandaşlar şarkılar ve türküler eşliğinde doyasıya eğlendi. Sahne performanslarıyla festival adeta bir düğün alanına dönüştü.

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan "En Güzel Üzüm" yarışmasında, dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildi. Yarışmanın ardından sahneye çıkan sanatçılar, söyledikleri parçalarla izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı.

"Hepimiz biriz"

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ilçenin tarımsal gücüne vurgu yaparak, "Mezitli'miz, verimli toprakları ve havasıyla her türlü tarım ürününün yetişebileceği bir bölge. Bu bilinçle çiftçilerimizin alın terine ve emeğine büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki çiftçilerimizin her kazandığı kuruşta büyük emek, alın teri ve uykusuz geçen geceler vardır. Bu tür festivalleri çoğaltarak Mezitli'mizi en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün siyasi parti gözetmeksizin Mezitli'miz için her görüşten vatandaşımız ve temsilcilerimiz burada. Hepimiz biriz. Eski Mezitli Mahalle Muhtarımız Veysel Gılıçoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli'de 6. Örtüaltı Üzüm Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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