Mezitli Zabıtası, Semt Pazarlarında Tartı Denetimine Çıktı - Son Dakika
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Mezitli Zabıtası, Semt Pazarlarında Tartı Denetimine Çıktı

03.06.2026 10:35  Güncelleme: 11:48
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Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların eksik tartı mağduriyeti yaşamaması için ilçe genelindeki semt pazarlarında tartı denetimi yaptı. Teraziler tek tek kontrol edilirken, kurallara uymayan esnafa uyarılarda bulunuldu.

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabilmesi için ilçe genelindeki semt pazarlarında tartı denetimine çıktı. Denetimlerde esnafın kullandığı teraziler tek tek kontrol edilerek, ölçü ve tartı aletlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Mezitli Zabıtası tarafından vatandaşların eksik tartı nedeniyle mağduriyet yaşamaması amacıyla pazarlarda gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin doğru şekilde tartılıp tartılmadığı denetlendi. Ekipler, kurallara uygun faaliyet gösteren esnafa teşekkür ederken; tespit edilen eksiklikler konusunda da gerekli uyarılarda bulunuldu.

ADİL VE GÜVENİLİR TİCARET İÇİN DENETİM

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, vatandaşların haklarını korumanın belediyenin öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirterek, "Pazarlarımızda hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın memnun olduğu bir alışveriş ortamı oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle zabıta ekiplerimiz düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın aldığı ürünün karşılığını eksiksiz alması bizim için çok önemli. Adil ve güvenilir ticaret ortamının devamı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Mezitli Belediyesi, semt pazarlarında vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi amacıyla denetim çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Zabıtası, Semt Pazarlarında Tartı Denetimine Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mezitli Zabıtası, Semt Pazarlarında Tartı Denetimine Çıktı - Son Dakika
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