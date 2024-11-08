MGK'ya 12 Uzman Yardımcısı Alınacak - Son Dakika
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MGK'ya 12 Uzman Yardımcısı Alınacak

MGK Genel Sekreterliğine 12 uzman yardımcısı alınacak, başvurular 11 Kasım'da başlayacak.

08.11.2024 02:16
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğine sözlü sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, MGK Genel Sekreterliğine siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültesi mezunları arasından 12 uzman yardımcısı alınacak.

Adaylarda, 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. Ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları'nın (KPSS A Grubu) P8, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olma koşulu bulunuyor.

Öte yandan, adayların son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması isteniyor.

Sözlü sınav başvuruları 11 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 23 Aralık Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Başvurular, "www.mgk.gov.tr" internet sitesinden indirilerek doldurulacak başvuru formuna, KPSS ve YDS veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenerek "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Posta Kodu: 06530 Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavının yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihinden en az 10 gün önce "www.mgk.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak ve MGK Genel Sekreterliği hizmet binası giriş kapılarına da asılarak ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Diğer detaylar, Resmi Gazete'deki duyuruda yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MGK'ya 12 Uzman Yardımcısı Alınacak - Son Dakika

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