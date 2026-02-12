MGM'den Yağış Uyarısı: Şiddetli Sağanak Bekleniyor - Son Dakika
MGM'den Yağış Uyarısı: Şiddetli Sağanak Bekleniyor

12.02.2026 11:37
MGM, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da şiddetli sağanak uyarısı yaptı, pazar günü güneşli hava gelecek.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün İzmir, Aydın, Muğla, Antalya'nın doğu ilçelerinde de şiddetli sağanak beklendiğini bildirdi. MGM'nin tahminlerine göre, pazar gününe kadar yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak; pazar günü ise yurt genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

MGM'nin tahminlerine göre, yurdun geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.

MGM'den uyarılar

MGM, Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli yağış, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya'nın doğu ilçelerinde de şiddetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

MGM, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Denizlerde hava durumu

Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz, Marmara ve Doğu Akdeniz'de de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Pazar günü yurt genelinde güneşli hava hakim olacak

MGM'nin, 12–15 Şubat 2026 tarihli tahmin haritalarına göre, yarın yağışlı hava etkisini sürdürecek. Batı ve iç kesimlerde yağmur beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı devam edecek. Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkisini sürüdürecek. Pazar günü ise yurt genelinde güneşli ve sıcak hava hakim olacak.

Kaynak: ANKA

