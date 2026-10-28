MGM Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yaptı, Muğla'da hortum riski var - Son Dakika
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MGM Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yaptı, Muğla'da hortum riski var

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MGM Ege ve Batı Akdeniz\'de kuvvetli yağış uyarısı yaptı, Muğla\'da hortum riski var
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MGM, Ege ve Doğu Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Muğla kıyılarında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı uyarısında bulunan MGM, ani sel, su baskını ve hortum riskine karşı tedbirli olunmasını istedi.

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Ege ve Doğu Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kıyı Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağını kaydeden Meteoroloji, Muğla kıyılarında ani sel, su baskını ve hortum riskine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, önümüzdeki 24 saatte ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. MGM, Edirne ve Kırklareli dışında Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Sinop ve Artvin dışında Karadeniz, Kars ve Ardahan dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yağışların Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli; Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirildi.

MUĞLA KIYILARINDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

MGM, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağışların, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağını açıkladı. Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar görülebileceği belirtildi. Kıyı kesimlerde hortum riskine karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

GÜNEYDOĞU'DA YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

MGM, Güneydoğu kesimlerde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 29 Ekim Perşembe günü sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde kuvvetli ve çok kuvvetli olacağını, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusu ve Malatya'nın güneyinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceğini ifade etti. Öte yandan MGM, Adıyaman genelinde, Şanlıurfa'nın kuzeyinde ve Diyarbakır'ın kuzey ve batısında ise 12 saatlik periyotta metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşeceğini kaydetti.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
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