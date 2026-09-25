MGM iç ve batıda sıcaklığın artacağını, Doğu Karadeniz'de sağanak olacağını açıkladı - Son Dakika
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MGM iç ve batıda sıcaklığın artacağını, Doğu Karadeniz'de sağanak olacağını açıkladı

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MGM iç ve batıda sıcaklığın artacağını, Doğu Karadeniz\'de sağanak olacağını açıkladı
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MGM, bugün iç ve batı kesimlerde sıcaklığın artacağını, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış görüleceğini bildirdi. Rüzgarın kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli esmesi bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji, hava sıcaklıklarının bugün yurdun iç ve batı kesimlerinde artacağını bildirirken, Hatay, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahminine göre, bugün Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağını ifade eden MGM,  rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA
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