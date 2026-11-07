MGM, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
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MGM, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış uyarısı yaptı

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MGM, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu\'nun doğusunda kuvvetli yağış uyarısı yaptı
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MGM, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında fırtına beklenirken, sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.

(ANKARA) - MGM, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esecek.

MGM'DEN UYARILAR

Batı ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına rüzgar esmesi tahmin ediliyor.

MGM, yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına, Ege'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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