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MHP'den Kayyum Açıklaması Tartışması

MHP\'den Kayyum Açıklaması Tartışması

MHP Edirne İl Başkanı Tokluoğlu, meclis toplantısında kayyum açıklaması sonrası MHP'li üyelerin ayrılma talimatı verdi.

06.11.2024 15:48
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MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, MHP'li Edirne Belediyesi Meclis Üyelerine kasım ayı olağan toplantısında "kayyum açıklaması" sırasında oturumu terk etmeleri talimatını kendisinin verdiğini belirtti.

Tokluoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'li üyelerin dün gerçekleşen toplantısının başında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili söz almak istediğini hatırlattı.

MHP'li üyelerin salondan çıktığını belirten Tokluoğlu, "Özer'in görevden alınması kimlerin aleni ya da gizli hain terör örgütü ile aynı yerde durduğunu yüce Türk milletinin önüne çıkarmıştır. Kendilerini Ulu Önder Atatürk'ün partisi olarak gören sözüm ona gerçek demokratlar hain terör örgütüyle yol yürüyen bu şahsın partilerinden aday gösterilmesine hatta İstanbul'da büyük bir ilçenin belediye başkanı seçilmesine sessiz kalmıştır. Ancak konu devletin terörle mücadelesine geldiğinde sessizlik, yerini devletin mücadelesinin önünde engel olmaya bırakmaktadır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde hareket ettiklerini belirten Tokluoğlu, MHP'nin dün olduğu gibi bugün de milletin yanında, vatana düşman olanların karşısında olduğunu kaydetti.

Tekin, Tarım Kanunu'nun uygulanmasını istedi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, üreticiyi koruyan tarım politikalarının uygulanması gerektiğini belirtti.

Tekin, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen "Toprağa Sahip Çık, Çiftçiye Destek Ol" adlı basın açıklamasında hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

Üreticiyi koruyan tarım politikaları uygulanması gerektiğini belirten Tekin, Tarım Kanunu'nun uygulanması gerektiğini vurguladı.

Tarımsal desteğin artırılmasını isteyen Tekin, her ürün için fiyat garantisi verilmesi gerektiğini savundu.

Üreticinin korunması gerektiğini ifade eden Tekin, "Topyekun, yerli ve milli Tarım Reformu için harekete geçin." dedi.

Ceza ve İnfaz Reformunu talebi

Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, tüm siyasi partilerin bir araya gelerek bir Ceza ve İnfaz Reformunu hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

Çalışkan, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının arttığını söyledi.

İnfaz sisteminin suçluyu cezalandırmayan bir hale geldiğini ileri süren Çalışkan, Ceza ve İnfaz Reformu'nun hayata geçirmesi gerektiğini savundu.

Usta öğreticiler Ankara'da açıklama yapacak

Usta Öğreticiler Edirne Temsilcisi Yasemin Ceylanlar, usta öğreticilerin 16 Kasım'da Ankara'da bir araya gelerek açıklama yapacağını kaydetti.

Ceylanlar, yaptığı yazılı açıklamada, usta öğreticilerin mağduriyetlerinin son bulmasını istediklerini belirtti.

Usta öğreticilerin özlük hakları için mücadele ettiğini aktaran Ceylanlar, 81 ilden usta öğreticileri 16 Kasım'da Ankara Anıttepe'de bulaşarak açıklama yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP'den Kayyum Açıklaması Tartışması - Son Dakika

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