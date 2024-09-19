MHP'den Manisa FK'ya Destek Ziyareti - Son Dakika
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MHP'den Manisa FK'ya Destek Ziyareti

MHP\'den Manisa FK\'ya Destek Ziyareti

MHP'li Akçay, Manisa FK'yı ziyaret ederek kulübe destek çağrısında bulundu ve eleştirilerde bulundu.

19.09.2024 20:18
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi tesislerinde ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde kulüp başkanı Yasemin Buket Aktan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Akçay'a, 45 numaralı ve üzerinde adının yazılı olduğu siyah-beyazlı ekibin "Biz Manisayız" forması hediye edildi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (MASKİ), tesis etrafındaki kazılarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz manzara üzücü. Manisa'nın kazanımlarına, değerlerine ve sembollerine sahip çıkmak gerekir. Sahip çıkmanın tam aksine bunları baltalamaya, sabote etmeye, engellemeye çalışmak Manisa'ya kötülük demektir. Manisa Futbol Kulübü'ne yönelik yapılan bu muamele Manisa'ya kötülük demektir. Büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde 1. Lig'e gelmiş bir takımı Süper Lig'e taşımak gerekirken, bu takımı yok etmeye yönelik çeşitli faaliyetlerle kötülemeye ve engel olmaya çalışmak son derece kötü. Belediyenin yönetimini devralan kadroların bu ayıptan vazgeçmeleri gerekiyor. Manisa halkı da bunu asla tasvip etmeyecektir. Bütün kulüplerimiz Manisa'nın ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin sahip çıkması gereken kulüpler. Hem Manisa Futbol Kulübü'ne hem de Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'na sahip çıkmak gerekirdi. Maalesef göreve gelir gelmez adeta düşmanlık yaparcasına, sanki yabancı bir ülkenin takımıymış gibi yok etmeye çalışmaları büyük hatadır."

Manisa FK'nin bugüne kadar farklı yaş kategorilerinde 30'a yakın milli futbolcu yetiştirdiğini aktaran Akçay, "Manisa Futbol Kulübü'nün hukuki mücadelesinde yanındayız ve sahip çıkacağız. Bir an evvel bu yanlışlıklardan dönmeleri noktasında çağrıda bulunuyorum. Manisa'nın kulüplerine Manisa Futbol Kulübü'ne sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bu durumu CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de buradan şikayet ediyorum. Özgür Özel'e buradan çağrıda bulunuyorum. Manisa'mıza yakışmayan bu hukuksuzluğa son verilmeli. Manisa'nın bütün takımlarına, bütün değerlerine sahip çıksın." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Yasemin Buket Aktan da ziyareti ve desteği için Akçay'a teşekkür etti.

Akçay'a, ziyaretinde MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA

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