MHP'den Rusya Ziyareti

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İlyas Topsakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin Rusya ve Çin ile daha yakın bir ittifak kurması yönündeki önerisi doğrultusunda Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Topsakal, Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti'ye verdiği röportajda, ziyaretinin amacının söz konusu stratejik yaklaşımı Rus siyasi çevrelerine, bürokratlara ve akademisyenlere aktarmak olduğunu belirtti. "Bu girişimi anlatmak ve muhataplarla görüşmek üzere Moskova'dayım" diyen Topsakal, gazetecilerle de temas kurduğunu ifade etti.

MHP'li siyasetçi, Türkiye, Rusya ve Çin'in dahil olduğu yapılar arasında güvenlik temelli bir iş birliği geliştirilmesi gerektiğini savunarak, bu üç ülkenin küresel ekonomik ve siyasi dengelerde önemli bir ağırlığa sahip olduğunu kaydetti.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi platformlar arasında daha yakın bir koordinasyon kurulmasının mümkün olduğunu dile getiren Topsakal, bu yaklaşımın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ortaya attığı "büyük Avrasya ortaklığı" fikriyle örtüştüğünü ifade etti.

Vedomiste'e göre; Topsakal ayrıca, MHP'nin geçmişteki radikal Pantürkist söyleminden uzaklaştığını ve bugün Rusya'daki Türk halklarının bulunduğu ülkelerin toprak bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gerektiği fikrini benimsediklerini belirtti.

Vedomosti, MHP'nin bu çıkışının, Ankara'nın Batı ile ilişkilerini tamamen koparmaktan ziyade, çok kutuplu dış politikada denge arayışının bir yansıması olabileceği değerlendirmesini yaptı.