MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, Cumhuriyet\'in 103. yılı için mesaj yayımladı

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcoşkun, mesajında, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerini hatırlatan Özcoşkun, şunları kaydetti:

"Bu sözler, tarihe geçen bu büyük adım, aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin ve geleceğine sahip çıkma kararlılığının en önemli göstergesidir. Cumhuriyetimiz, birlik ve beraberliğimizin, milli irademizin ve bağımsızlığımızın en kıymetli emanetidir. Bizlere düşen görev, bu emaneti korumak, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna fedakarlık gösteren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Diyarbakırlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum."