MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, Cumhuriyet'in 103. yılı için mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, Cumhuriyet'in 103. yılı için mesaj yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, Cumhuriyet\'in 103. yılı için mesaj yayımladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özcoşkun mesajında Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek Atatürk'ü ve kahramanları rahmet ve minnetle andı.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcoşkun, mesajında, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerini hatırlatan Özcoşkun, şunları kaydetti:

"Bu sözler, tarihe geçen bu büyük adım, aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin ve geleceğine sahip çıkma kararlılığının en önemli göstergesidir. Cumhuriyetimiz, birlik ve beraberliğimizin, milli irademizin ve bağımsızlığımızın en kıymetli emanetidir. Bizlere düşen görev, bu emaneti korumak, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna fedakarlık gösteren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Diyarbakırlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
Milliyetçi Hareket PartisiMustafa Kemal AtatürkCumhuriyet BayramıDiyarbakırPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
İsrail’de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi
16:01
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 16:05:07. #7.12#
SON DAKİKA: MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, Cumhuriyet'in 103. yılı için mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android