MHP, Rus komutanlığı olarak da kullanılan 112 yıllık tarihi konağı satın aldı

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Erzurum Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı, dönemin Kültür Bakanlığı tarafından tescillenen 112 yıllık Hacı Bekir Zade Ağa Konağı'nı satın alarak il başkanlığı yaptı. MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, "Tarihin bize bıraktığı bu kıymetli eser, tarihi şerefle dolu partimize ev sahipliği yapacak" dedi.

Yakutiye ilçesi Murat Paşa Mahallesi'nde bulunan ve dönemin önde gelen tüccarlarından Hacı Bekir Zade Ağa tarafından 1912 yılında yaptırılan tarihi konak, dönemin Kültür Bakanlığı tarafından 1979'da yansıttığı mimari ve taş süslemeleri nedeniyle tescillendi. Hacı Bekir Zade Ağa Konağı, içerisindeki hamam ve devasa Rus sobası ile kategorisinde tek olma özelliği taşıyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan eserlerin yanı sıra kentin simgeleri olan Çifte Minareli ve Yakutiye medreseleriyle benzer özellikler taşıyan konak, taş işlemeciliğinin sivil mimarideki eşsiz örnekleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

"KONAK 2 YIL BOYUNCA RUS KOMUTANLIĞI OLARAK KULLANILMIŞ"

İl Başkanı Adem Yurdagül, bugün düzenlenen toplantıda basın mensuplarına tanıttığı konağın Osmanlı mimarisi ile yapıldığını ifade etti. Konağın alımı ve onarımı ile birlikte 24 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Yurdagül, şunları söyledi; "Konak 1912 yılında Osmanlı zamanında Hacı Bekir Zade tarafından inşa edilmiş. 1915 yılında da Rus harbinden dolayı aile Sivas'a gitmek zorunda kalmış. Şu an bulunduğumuz konak 2 yıl boyunca Rus komutanlığı olarak kullanılmış. Rus harbi bittikten sonra 1917 yılında aile tekrar buraya gelmiş, yerleşmiş ve yaklaşık 3 kuşak burada yaşamını sürdürmüş.

"TÜRKİYE'DE EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR İL BAŞKANLIĞINA SAHİBİZ"

Ailenin anneleri rahmetli olunca çocukların varislerine kalan bu yeri satış kararı ilan ettiler. Biz de talipli olduk. Onlarla da fiyat noktasında anlaşarak süreci başlattık. Buranın tarihi olması hasebiyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de geçmişinde şanlı ve şerefli bir tarihi olduğu için böyle bir konakta Milliyetçi Hareket Partisi olarak hizmet vermek bizleri mutlu etti. Aslına uygun daha güzelleştirerek, restore ederek burayı Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Erzurumlu vatandaşlarımızın emrinde kapılarımızı açtık ve çok şükür hizmete başladık. Şu an tarihi geçmişiyle, konak olarak, tarih olarak tektir. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir il başkanlığına sahibiz."

Konağın 700 metrekare ve yaklaşık 10 odadan oluştuğunu sözlerine ekleyen Yurdagül, "İçeriye girişte bir karşılama alanımızı oluşturduk. Yine aynı şekilde il başkan yardımcılarımızın, kadın kollarımızın ve gelen misafirlerimizi ağırlayacağımız yerlerimiz mevcut. Mini ve büyük bir toplantı salonumuz var. Bahçemiz var. Bahçemizde gelen misafirlerimizi ağırlayacağımız kameriyemiz var. Konağın bahçesinde ayrıca birde çeşme bulunmakta" dedi.