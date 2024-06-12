MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Cumhur İttifakı milli ve ahlaki bir duruştur - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Cumhur İttifakı milli ve ahlaki bir duruştur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın haklının tarafı olmaya, temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz yaşanmasına, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edeceğini belirtti. Yıldız, Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olmadığını, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimlere karşı milli ve ahlaki bir duruş sergileyen tarihi bir birliktelik olduğunu vurguladı.

12.06.2024 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Cumhur İttifakı, haklının tarafı olmaya, temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz yaşanmasına, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifak olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ardından "Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir" açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamadan sonra MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da X hesabından Cumhur İttifakı ile ilgili paylaşım yaptı. Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"Cumhur İttifakı, 15 Temmuz 2016'da FETÖ 'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat 2017'de yapılan halk oylamasıyla perçinlenerek milli şura dönüşmüştür. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kurulan Cumhur İttifakıyla da milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşmayla somutlaşmıştır. Cumhur İttifakı, haklının tarafı olmaya, temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz yaşanmasına, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifak olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. Cumhur ittifakı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini yakalama azmi ile milli üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini ilelebet yaşatma iradesidir."

Kaynak: ANKA

Feti Yıldız, Demokrasi, Türkiye, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Cumhur İttifakı milli ve ahlaki bir duruştur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri “Kıyafetiniz uygunsuz“ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
00:42 Beşiktaş ilk uçağı indirdi Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul’a geldi Beşiktaş ilk uçağı indirdi! Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul'a geldi
00:29 Küçükçekmece’de cadde ortasında kanlı saldırı Ortalık adeta savaş alanına döndü Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü
00:01 Fenerbahçe Beko’da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı
23:45 A Milli Takım’da sakatlık şoku Yıldız futbolcu, EURO 2024’ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 09:41:23. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Cumhur İttifakı milli ve ahlaki bir duruştur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement