MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer\'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi \'\'Terörsüz Türkiye\'\' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e "Kent uzlaşısı" davasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması ile verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"BU KARARIN MAHŞERİ VİCDANDA HİÇBİR KARŞILIĞI VE MAKUL BİR GEREKÇESİ DE YOKTUR"

Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ""Terörsüz Türkiye" hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamız gerekmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi "Terörsüz Türkiye" gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

"MAHKEME KARARININ TEMYİZ AŞAMALARINDA DÜZELTİLMESİ SAMİMİ DİLEK VE TEMENNİMDİR"

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir."

NE OLDU?

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne' üye olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda CHP'li isim katıldı. Duruşmada 11 Kasım 2025 tarihinde tahliye edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer savunmasını yaptı. Özer, savunmasında suçlamaları reddetti. Mahkemede verilen aranın ardından karar açıklandı. Ahmet Özer hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verildi.