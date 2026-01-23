MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
23.01.2026 21:18
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e "Kent uzlaşısı" davasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması ile verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e "Kent uzlaşısı" davasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması ile verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"BU KARARIN MAHŞERİ VİCDANDA HİÇBİR KARŞILIĞI VE MAKUL BİR GEREKÇESİ DE YOKTUR"

Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ""Terörsüz Türkiye" hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamız gerekmektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi "Terörsüz Türkiye" gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

"MAHKEME KARARININ TEMYİZ AŞAMALARINDA DÜZELTİLMESİ SAMİMİ DİLEK VE TEMENNİMDİR"

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır

NE OLDU?

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne' üye olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda CHP'li isim katıldı. Duruşmada 11 Kasım 2025 tarihinde tahliye edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer savunmasını yaptı. Özer, savunmasında suçlamaları reddetti. Mahkemede verilen aranın ardından karar açıklandı. Ahmet Özer hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • yavuzbey55 yavuzbey55:
    emekliye gelince sesi çıkmıyordu bunların avukatlığını yapıyor gereksiz 44 18 Yanıtla
    Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    emekli olmasaydın ülkeye katkınız yok zarardan başka en çok sizin sesiniz çıkıyo 15 32
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    bre gafil 28 istedi 2027 dendi @mehmetsimsek Kent Uzlaşısınıda bi uzlaşması olur Elbet. (uzlaşısının) 3 1
  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Ben anlamadım ne dedi de dedi 11 4 Yanıtla
  • cedric null cedric null:
    ortalık karışacak belli 5 1 Yanıtla
  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    tüm emeklilerin maaşlarını kesip İzmir’e baraj yaptırmak için harcamak lazım 2 yıl boyunca az kalsınlar 0 0 Yanıtla
  • qds7crnh9q qds7crnh9q:
    sayın devlet bahçeli mi haklı yoksa sayın hükümet yetkilileri mi 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
