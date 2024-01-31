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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi - Son Dakika
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i eleştirdi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP'ye yönelik sözlerine karşılık yazılı bir açıklama yaparak, Özel'i eleştirdi. Büyükataman, Özel'in terör örgütlerine göz kırptığını ve Türkiye'yi kutuplaştırmaya çalıştığını belirtti. Ayrıca, Özel'in Türkiye'nin atılımlarını küçümseyip iftiralarla ülkenin gelişmesine saldırdığını ve Cumhur İttifakı'na dil uzatmaya hakkı olmadığını söyledi.

31.01.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "CHP Genel Başkanı olduğu günden itibaren Demirtaş'a selam göndermekten, DEM'in gönlünü hoş etmekten, terör örgütlerine göz kırpmaktan bir adım öteye gidemeyen Özgür Özel'i öncelikle kendi söylemleri ile yüzleşmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Büyükataman açıklamasında şunları kaydetti:

"TBMM Grup kürsüsünde kendi kendini alkışlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geldiği durum trajikomiktir ve ne yazık ki artık psikologların uzmanlık alanıdır. CHP Genel Başkanı olduğu günden itibaren Demirtaş'a selam göndermekten, DEM'in gönlünü hoş etmekten, terör örgütlerine göz kırpmaktan bir adım öteye gidemeyen Özgür Özel'i öncelikle kendi söylemleri ile yüzleşmeye davet ediyoruz. 'Kürtler daha az eşittir, Aleviler daha az eşittir' gibi söylemlerle Türkiye'yi kutuplaştırmaya, Türkiye Cumhuriyeti'ne fitne tohumları ekmeye çalışan bizatihi Özgür Özel'in kendisidir."

Büyükataman, Özel'in, MHP'nin TBMM Grup toplantılarını ilgiyle takip ettiğini gözlemlediklerini belirterek, "Devlet dersini kaçırmamakta ve ensesinde nefesini hissettiği Bozkurtların korkusu ile dengesini kaybetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"'CHP nasıl daha kötü olur?' sorusunun cevabının Özgür Özel'in şahsında vücut bulduğunu" kaydeden Büyükataman, "Özel'in, Türkiye'nin bir kavga ve kargaşa ortamına sürüklenmesi için dört gözle bekleyen çevrelerin adeta TBMM'deki temsilcisi olduğunu, aziz Türk milletine sırtını döndüğünü, DEM'in çaycılığına soyunduğunu" savundu.

Büyükataman açıklamasında, "Yalan söylemekten zerre kadar gocunmayan Özgür Özel'e soralım. Bugüne kadar Türkiye'nin faydasına olan hangi atılımı desteklediniz? Türkiye'nin atılımlarını küçük görme çabanız, iftiralarla ülkemizin gelişmesine saldırdığınız yalan mı? Savunma sanayimizdeki gelişmelere terör örgütü ağzıyla saldıran milletvekilleriniz yok mu? SİHA'larımıza alçakça saldıran milletvekilliniz hakkında tek bir söz söyleyebildiniz mi?" ifadelerini kullandı.

Özel'in, MHP'ye "iftiralarla saldırıp basit kurnazlıklar yaptığını" öne süren Büyükataman, şöyle devam etti:

"Önce hangi belediye başkanının akçeli ayak oyunlarıyla CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturduğunu açıklamalıdır. Geçmişte zillet ittifakı ile bir araya gelip boylarının ölçüsünü alanların bugün aynı zilleti farklı isimle ambalajlayıp 'Türkiye İttifakı' diye karşımıza çıkarması en hafif tabirle vasatlıktır. Aziz milletimiz yakın geçmişte CHP'nin kurduğu 'altılı kumar masası' etrafında nasıl çıkar kavgalarına düştüğünüzü, koltuk için birbirinizi nasıl yediğinizi, gayenizin millet değil, menfaatleriniz olduğunu görmüş ve sandıkta dersinizi vermiştir.

Eski ve yenik zilleti 'Türkiye İttifakı' ambalajıyla tekrar piyasaya süren DEM'lenmiş Özgür Özel'in gerçekte hizmet ettiği ittifak Türksüz Türkiye ittifakından başka bir şey değildir. Bir bardak DEM'li çaya hem CHP'yi hem Türkiye'yi peşkeş çekenlerin Cumhur İttifakı'na dil uzatmaya boyları yetmez, yetmeyecektir."

Büyükataman, "Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin bizzat kendisi olduğunu" kaydederek, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı'nın bir vatan ittifakı, siyasi hesapların üzerinde diriliş ve yükseliş ittifakı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi - Son Dakika


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