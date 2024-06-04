Bahçeli, Hakkari Belediye Başkanının görevden alınmasına destek verdi

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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına destek verdi ve " PKK'lı sözde Hakkari belediye başkanının kirli yakasından nasıl tutulmuşsa inanıyorum ki diğer ahlak ve kanun kaçkını sözde belediye başkanlarının ve milletvekillerinin de yakalarından öyle tutulacaktır" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında partililere seslenen MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanlığı tarafından, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınması ve yerine kayyum atanması konusunda, şu değerlendirmeyi yaptı:

"PKK'lı sözde Hakkari belediye başkanının kirli yakasından nasıl tutulmuşsa inanıyorum ki diğer ahlak ve kanun kaçkını sözde belediye başkanlarının ve milletvekillerinin de yakalarından öyle tutulacaktır. Türkiye muz cumhuriyeti, kabile devleti, işgal ülkesi değildir. Yanılıp yenilip aksini düşünenlere bu vatanın suyu da havası da ekmeği de boğazlarına dizilecek burunlarından fitil fitil getirilecektir. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti hayali kuranların hevesleri sadece kursaklarında bırakılmakla kalmayacak, Türk milletinin kudretini topu birden en ağır şekilde göreceklerdir. Türkiye'yi önce hırpalayıp sonra yorup ve yıldırıp ardından da bölgesel ve küresel dayatmalarla bölünmesini planlayanlar unutmasınlar ki Türk milletinde kahraman bitmez, şehitler tepesi boş beklemez, gaziler kervanının arkası hiçbir zaman kesilmez."

(Sürecek)