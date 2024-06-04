Bahçeli, Hakkari Belediye Başkanının görevden alınmasına destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçeli, Hakkari Belediye Başkanının görevden alınmasına destek verdi

Geniş Video İzle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına destek verdi. Bahçeli, diğer ahlak ve kanun kaçkını belediye başkanlarının da yakalarından tutulacağını belirtti. Türkiye'nin muz cumhuriyeti, kabile devleti, işgal ülkesi olmadığını vurgulayan Bahçeli, terör devleti hayali kuranların Türk milletinin kudretini en ağır şekilde göreceğini söyledi.

04.06.2024 11:16  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına destek verdi ve " PKK'lı sözde Hakkari belediye başkanının kirli yakasından nasıl tutulmuşsa inanıyorum ki diğer ahlak ve kanun kaçkını sözde belediye başkanlarının ve milletvekillerinin de yakalarından öyle tutulacaktır" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında partililere seslenen MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanlığı tarafından, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınması ve yerine kayyum atanması konusunda, şu değerlendirmeyi yaptı:

"PKK'lı sözde Hakkari belediye başkanının kirli yakasından nasıl tutulmuşsa inanıyorum ki diğer ahlak ve kanun kaçkını sözde belediye başkanlarının ve milletvekillerinin de yakalarından öyle tutulacaktır. Türkiye muz cumhuriyeti, kabile devleti, işgal ülkesi değildir. Yanılıp yenilip aksini düşünenlere bu vatanın suyu da havası da ekmeği de boğazlarına dizilecek burunlarından fitil fitil getirilecektir. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti hayali kuranların hevesleri sadece kursaklarında bırakılmakla kalmayacak, Türk milletinin kudretini topu birden en ağır şekilde göreceklerdir. Türkiye'yi önce hırpalayıp sonra yorup ve yıldırıp ardından da bölgesel ve küresel dayatmalarla bölünmesini planlayanlar unutmasınlar ki Türk milletinde kahraman bitmez, şehitler tepesi boş beklemez, gaziler kervanının arkası hiçbir zaman kesilmez."

(Sürecek)

Bahçeli, Hakkari Belediye Başkanının görevden alınmasına destek verdi
Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Hakkari, Kayyum, PKK, MHP, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli, Hakkari Belediye Başkanının görevden alınmasına destek verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 12:17:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeli, Hakkari Belediye Başkanının görevden alınmasına destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement