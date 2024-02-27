MHP Gümüşhane İl Başkanlığı, yerel seçimlerde adaylarını tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.
Aydın Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, MHP'nin ayrılmadan, ayrışmadan herkesi kucaklamak istediğini belirterek, "Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun, Cumhur İttifakı'nı zedelemeyecek bir şekilde, seçim kampanyamızı tertemiz, pırıl pırıl yerine getiriyoruz. Seçim bitine kadar da böyle olacak." dedi.
MHP İl Başkanı Mete Kaya ise yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı bir söylemden kaçınacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi Cumhur İttifakı milletimizin ruh kökünden kutlu iradesiyle doğmuş ve istiklal hedefleriyle devleşmiş, milli bekamızın bekçisi olmuştur. Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Türk milletidir. Tarihin doğru yerindeki duruşudur. AK Parti ile Gümüşhane'de yarışıyor olsak da birbirimize olan hürmetimizi kesmeyeceğiz."
Programda MHP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Vedat Soner Başer, MHP Şiran ilçe adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mutlu Özel, MHP Köse ilçe adayı ve mevcut Belediye Başkanı Turgay Kesler, MHP Kelkit ilçe adayı Birol Tuğlu, MHP Torul ilçe adayı ve mevcut Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, MHP Kürtün ilçe adayı ve mevcut belediye başkanı Enver Şen ile belde belediye başkan adayları tanıtıldı.
MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, partiler ve vatandaşların katıldığı programda, Ali Kınık ile yöresel şarkıcı Mahmut Polar şarkılar seslendirdi.
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