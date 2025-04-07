MHP, Kılıçdaroğlu'na Yönelik Şikayetini İlerletti - Son Dakika
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MHP, Kılıçdaroğlu'na Yönelik Şikayetini İlerletti

MHP, Kılıçdaroğlu'nun 'suç ve suçluyu övme' iddialarını mahkemeye sundu ve dava sürecini başlattı.

07.04.2025 18:33
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(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" ve "bölge barışı için yürütülen kararlı duruşa paralel olarak" CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "suçu ve suçluyu övme" suçunu işlediği iddiasıyla yaptıkları şikayetlerini çektiklerini ilişkin Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdiklerini bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuyu ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"05.02.2020 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde 'suç ve suçluyu övme' suçunu işlemesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tarafımızdan şikayet dilekçesi verilmişti. 14.05.2023 tarihinde yapılan 28. Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimleri ile Milletvekili sıfatının sona ermesiyle birlikte sanık Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iddianame düzenlenmiş olup, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlamış ve duruşması 10 Nisan 2025 tarihine bırakılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye ve bölge barışı için yürütülen kararlı politikaya' paralel olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sözlü olarak dile getirdiğimiz şikayetten vazgeçme hususunun bir dilekçeyle mahkemesine sunulması talimatını vermiştir. Ekte sunulan dilekçe Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştur."

Mahkemeye sunulan dilekçe...

MHP'nin Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatımız üzerine, biçimsel nitelikte bir tehlike suçu olan, 'suç ve suçluyu övme' suçunu aleni ve genel suç kastıyla işlemesi nedeniyle sanık hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır. İnsan haklarının başında yer alan düşünce ve ifade özgürlüğü aynı zamanda kapsamlı bir sorumluluk alanıdır. Demokratik ülkelerin yasama meclislerinde, evrensel ilkelerin yanında milli takdir alanlarının da korunarak düzenlemeler yapılması kamu düzeni gereğidir.

Ceza Hukuku yalnız insan hareketinden bilfiil doğan sonuçlarla değil doğabilecek sonuçlarla da ilgilenir. Bu noktada tehlike kavramı karşımıza çıkar. Çağdaş hukukta, tehlike olasılıktan başka bir şey değildir, zarar doğurmaya elverişli tehlike, korunan hukuksal değeri bozabilecek nitelikte bulunduğu takdirde tehlike doğmuş ve buna bağlı olarak da suç oluşmuş bulunacaktır.

Kuşkusuz her rejim gibi demokratik rejimde varlığına yöneltilecek tehlikeler karşısında kendini koruma hakkına sahiptir.  Öte yandan 'açık ve yakın tehlike' oluşturan, milli güvenliği bozan ifadelerin takibe uğraması hukuk devletinin bir gereğidir. Gerek milli ve gerekse evrensel hukukta düşünce özgürlüğü ile ilgili olarak, 'hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi' için ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır. Mesela; Mandacıların milli ürünleri boykot çağrısı yaparak yönetilemezlik algısı oluşturulma gayretleri, bu çağrı sonucu meydana gelen saldırılar, asılsız isnatlar ifade özgürlüğü kavramının arkasına saklanamaz. 05.02.2020 tarihli şikayet dilekçesinde kısmen belirttiğimiz gibi, bu süreçte CHP vahim bir şekilde savrulmuş, tüm geçmişini inkar eden bir yapıya dönüşmüş, millete aidiyet bilincinden uzaklaşmış, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaya girmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MHP, Kılıçdaroğlu'na Yönelik Şikayetini İlerletti - Son Dakika

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